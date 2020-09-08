خلافات مع الأسرة تدفع طالبة للانتحار في بني سويف

شهدت قرية "سدس" التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، حادث انتحار "طالبة" بمبيد حشري، لمرورها بضائقة نفسية، بسبب خلافات أسرية، وتم نقلها إلى مستشفى ببا المركزي.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى ببا المركزي، بوصول طالبة "لمياء.م.ع" 17 سن، طالبة، تقيم قرية "سدس" بدائرة المركز، جثة هامدة وادعاء تناول مادة سامة.



وتبين من التحريات الأولية، وأقوال والدها أنها تناولت مبيد حشري لمرورها بضائقة نفسية بسبب خلافات أسرية، ولم يتهما أحد بالتسبب في وفاتها، وذكر تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول مادة سامة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



القرص القاتل

وشهدت محافظة بني سويف، في الفترة الأخيرة، العديد من حالات الانتحار بين الشباب والفتيات بقرى ومدن المحافظة، ولكن اختلفت أسبابها ما بين المرور بظروف نفسية سيئة أو الفشل في تلبية احتياجات الأسرة أوعدم موافقة الأسرة على الزواج، ولكن توحدت وسيلة الانتحار في معظم الحالات، فكان "القرص القاتل" الذي يستخدم في التصدي تسوس القمح، سببًا لوفاة غالبية الحالات.



يقول "م.أ" ضابط شرطة بأحد إدارات البحث، فضل عدم ذكر أسمه، إن حالات الانتحار تزايدت في الفترة الأخيرة، خصوصا مركزي الواسطي والفشن، حيث شهدا 3 حالات انتحار خلال الأشهر الماضية، وكانت كلمة السر المشتركة في تلك الحالات "أقراض حفظ القمح" التي تبدل دورها من الحفاظ على المحاصيل من التلف، إلى قتل الأشخاص، وتباع هذه الحبوب في محلات البذور الزراعية المنتشرة في القرى والمراكز.



