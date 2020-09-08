قصة حب بين سفير نيوزيلندا والمانجو المصري (فيديو)

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر ليست فقط أم الدنيا ولكن أصبحت "أم المانجو"، وهذا وفقًا للسفير النيوزلندي بالقاهرة الذي تحدث بأن المانجو أصبحت سفير غير عادي للقاهرة.



وتابع "كمال"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن السفير النيوزلندي تحدث بأنه حريص على السفر إلى الإسماعلية لتناول المانجو، مؤكدًا بان القاهرة تزرع أكثر من 100 نوع من المانجو.



هذا، وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.



كانت وزارة الزراعة، أكدت إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليًا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظًا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.