عمرو أديب: "خدوا بالكوا هيبقى في غلاسة الأيام الجاية" (فيديو)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على زيارة وزير الداخلية لقسمي شرطة العجوزة والتجمع، إنها كانت جولة مفاجئة، وتحدث مع المواطنين.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن زيارة وزير الداخلية كانت هامة جدا، متابعا: "في رزالة كده الأيام الجاية، وغلاسة.. إن شاء الله نكون مصحصحين وواخدين بالنا"، مشددا على ضرورة أن نكون جاهزين.

وأكد الإعلامي، أن هناك تحسن كبير في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، هناك تطور كبير، مضيفا: "عندنا مناسبات رسمية، وفي الأيام الجاية ممكن يكون في مناسبات غير رسمية".

هذا، أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة بمختلف مديريات الأمن التى تشهد جولة الإعادة لانتخابات (مجلس الشيوخ 2020) حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين، وتوفير مناخ آمن أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

يأتي ذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف على مستوى الجمهورية، وكذا تدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

هذا وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف مديريات الأمن التي تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الانتخابات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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