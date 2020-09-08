محافظ البحيرة: وضع المزارعين بمنطقة "طرح النيل" الغارقة غير قانوني

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
Advertisements
نفي اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، ما تداولته بعض القنوات المعادية للدولة المصرية، حول حدوث فيضانات أو سيول في قرية الصواف بمركز كوم حمادة، موضحا أن ما حدث هو ارتفاع بسيط في منسوب نهر النيل نتيجة لسقوط أمطار.

وأضاف "آمنه"، أنه لا يوجد لدينا مشكلة، موضحا أن المحافظة يوجد بها 120 فدان طرح النهر يتم زراعتهم بصفة غير رسمية في توقيتات عندما تنحصر المياه في النيل، وما تم غرقة لم يتجاوز 17 فدان بقرية الصواف وأنه تم إخطار المزارعين من قبل الإدارة الهندسية للري وإدارة حماية النيل، وأن وضع المزارعين بتلك الأراضي غير قانوني.

ومن جانبه قال عميد مهندس عبد الله المليجي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إن الأراضي الزراعية التي تتعرض للغرق يطلق عليه "طرح النيل" نسبة إلي إنها تقع بالقرب من ضفاف فرع نهر النيل بمركز كوم حمادة يرجع ملكيتها إلى الدولة وتم تأجيرها بأسعار رمزية للمواطنين.

وكشف، رئيس مدينة كوم حمادة، وفق تصريحات صحفية، إلى أن هذه المشكلة تحدث كل عام وليست جديدة على الأهالي، وأنه لا يحدث أي خطورة علي أهالي القرى من ارتفاع منسوب المياه، لافتا إلى أن الغرق يشمل فقط الأراضي الزراعية القريبة من ضفاف النيل وباقي المناطق في القرى أمنه.

وأشار "المليجي"، إلى أن من أكثر القرى ضررا من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل قرية الصواف، قرية أبو الخاوي، قرية كوم شريك، قرية الطيرية، قرية مغنين، قرية زاوية البحر، ويرجع السبب إلى قربهم من ضفاف فرع نهر النيل، مشيرا إلى أن المحافظة في أتم استعدادها لمواجهة أي تحديثات جديدة تجاه هذه المشكلة.

وكان ارتفاع منسوب مياه نهر النيل فرع رشيد، أدي إلى غرق عشرات الأفدنة الزراعية بقرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة، وناشد أهالي القرى المتضررة من غرق أراضيهم الزراعية وتلف محاصيلهم، المسئولين بسرعة التدخل لان هذه الأزمة تحدث كل عام في نفس التوقيت، مشيرين إلى أن مركزي كوم حمادة وبدر يعتبران من أهم المراكز التي تساهم في الزراعة والتصدير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابةو الفجر الوحدة القنوات المعادية الفجر الاراضى الزراعيه ارتفاع منسوب مياه النيل

أخبار تهمك

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل عرض الأهلي لضم "البلايلي"

منذ أقل من ساعة

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يهدد الأهلي والزمالك بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وليون

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

منذ ساعة و 19 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة عقب الفوز على حرس الحدود

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

غرق أراضي زراعية بالبحيرة بسبب ارتفاع منسوب المياه (صور)

اللحظات الأولي لغرق معدية لنقل المواطنين بين محافظتي البحيرة والمنوفية (صور)

عاجل.. شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة في غرق معدية بالبحيرة

عاجل.. إنقاذ 3 أشخاص في واقعة غرق معدية البحيرة (صور)

شاهد.. لحظة محاولة إنقاذ ركاب معدية البحيرة الغارقة

مواصلة البحث عن مفقودين في غرق معدية البحيرة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:59 ص

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

07:18 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

11:52 م

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

04:31 ص

جريزمان يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

03:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟