"البحر الأحمر": لا خسائر داخل المحافظة بسبب سيول هذا العام

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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تقدم عمرو حنفي، حافظ البحر الأحمر بالشكر لوزارة الري والموارد المائية على جهودها في مواجهة السيول التي ضربت بعض محافظات الجمهورية منذ يوم السبت الماضي.

وقال "حنفي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه لا يوجد خسائر في الأرواح أو المعدات بسبب السيول داخل المحافظة هذا العام.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن السيول أثرت بشكل بسيط على طريق سفاجا- سوهاج، موضحًا أنه يجري إصلاح هذه الأعطال.

جولة على طريق سفاجا
وفي سياق متصل، أجرت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الأحد، جولة تفقدية على الطريق الدائري، وطريق سفاجا_قنا وطريق سفاجا_سوهاج، للاطمئنان على جاهزية الخدمات المرورية، والتواجد المروري الفعال وتيسير حركة المرور، حيث حدث بطريق سفاجا - سوهاج هبوط بعد أن جرفت تجمعات مياه الأمطار الغزيرة الطريق، وتسببت فى حدوث قطع عرضي، مما أعاق حركة السير بالطريق.

أوضحت "رئيس المدينة" انه تم التنسيق بين هيئة الطرق والكباري وإدارة المرور ومهندسي الوحدة المحلية والدفع بالمعدات اللازمة لصيانة منطقة القطع بطول ١٠٠ متر في ٥ متر عرض بالكيلو 35 من الطريق.

وأضافت " المغربي" أنه تم متابعه عملية الإصلاح منذ الصباح الباكر ومشاهدة عملية الردم والإصلاح وإعادة فتح الطريق أمام حركة المركبات خلال ساعات قليلة من إغلاق الطريق، لافتةً إلي دور إدارة المرور في تأمين الطريق وإغلاقه حفاظا على سلامة المواطنين ووضع العلامات الإرشادية حتي تم الانتهاء من عملية الصيانة

وأشارت "المغربي" إلي أن الوحدة المحلية دفعت بعدد من المعدات وسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على كافة الطرق للتدخل في حالات الطوارئ، مع نشر أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق بجميع قطاعاتها، لا سيما الطرق الرابطة بين كافة المدن والمحافظات المحيطة بالمدينة.

وكلفت "رئيس المدينة" الجهات المعنية بالوحدة المحلية بضرورة التواجد بشكل دائم، حتى يتم الاطمئنان والتأكد التام من تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لمنع أية تدفقات للمياه خارج مجرى مخر السيل، ومتابعة الإجراءات الخاصة بإصلاح الطريق مع الجهات المسؤولة، وإعادة حركة المرور لطبيعتها على الطريق فى أسرع وقت.

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