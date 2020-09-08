تعليق ناري لـ أديب على انتقال رمضان صبحي إلى "بيراميدز"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:46 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على الضجة التي أثيرت بشأن انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، قائلا: "الموضوع عامل مآسي، والناس واخدة الموضوع جد جدا"، مضيفا: "الأهلي واخد الدوري برمضان صبحي أو غيره.. والأهلي مدرسة بكرة يجيب 20 رمضان صبحي".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "الناس بتقول على رمضان صبحي خاين عشان راح نادي تاني.. ما الأهلي بيجيب لاعبين من أندية أخرى"، لافتا إلى أنه لم يعد هناك ما يطلق عليه أبناء النادي، وإنما هناك أبناء المهنة.

وأضاف الإعلامي: "الأهلي من 5 سنين أخد نص لاعبين الإسماعيلي.. ومفيش حاجة حصلت"، متابعا: "مينفعش واحد يتنقل من مكان لأخر نطين عشته، هو ده الاحتراف ومفيش خيانة".

هذا، وحسمت إدارة بيراميدز صفقة انتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، والذي رفض الاستمرار في صفوف النادي الأهلي بشكل نهائي.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي بيراميدز وقعت عقدا مع رمضان صبحي لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات؛ لتحقيق أكبر استفادة فنية من اللاعب خلال السنوات المقبلة.

وكان عرض بيراميدز يتضمن التعاقد مع رمضان لمدة 3 سنوات، ولكن تم تعديل العقد لتصبح مدته 5 سنوات، إلى جانب زيادة راتب اللاعب الذي يتقاضاه سنويا.

واتفق نادي بيراميدز مع اللاعب على حصوله على ما يقرب من 33 مليون جنيه، إلى جانب منح نادي هيدرسفيلد مبلغ مالي لحسم صفقة رمضان صبحي.

يذكر أن رمضان صبحي شارك مع فريق الأهلي في 79 مباراة ببطولة الدوري المصري، سجل خلالهم 17 هدفا، وصنع 13 تمريرة حاسمة، فيما خاض 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، محرزا هدفان إلى جانب صناعة 3 أهداف آخرين، كما شارك العفيجى في 3 مواجهات بكأس السوبر المحلى، إلى جانب مشاركته 8 مباريات في الكأس، أحرز خلالهم 3 أهداف.

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