أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-9-2020.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

تتذبذب أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الجاري، لتستقر فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتصبح الأسعار بسوق الصاغة ومحلات المجوهرات على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن في مصر

عيار ١٨ : 724.25

عيار ٢١ : 845

عيار ٢٤ : 965.75

الجنيه الذهب : 6760

أسعار الذهب العالمي

تراجع الذهب مع تحقيق الدولار مكاسب ولكن الضبابية الاقتصادية حالت دون هبوطه أكثر مع ترقب مستثمرين تطورات من البنوك المركزية.





وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1929.87 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:28 بتوقيت غرينتش. وصعد الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1935.10 دولار للأونصة.





وارتفع مؤشر الدولار 0.3% ما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.





وخفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا وكسب الذهب أكثر من 27% منذ بداية العام إذ أن أسعار الفائدة المنخفضة تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 26.80 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.3% إلى 897.40 دولار وزاد البلاديوم 0.2%إلى 2302.44 دولار.



