أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-9-2020.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
تتذبذب أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الجاري، لتستقر فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتصبح الأسعار بسوق الصاغة ومحلات المجوهرات على النحو التالي:

أسعار الذهب الآن في مصر 


عيار ١٨ : 724.25
عيار ٢١ : 845
عيار ٢٤ : 965.75
الجنيه الذهب : 6760

 أسعار الذهب العالمي 

تراجع الذهب  مع تحقيق الدولار مكاسب ولكن الضبابية الاقتصادية حالت دون هبوطه أكثر مع ترقب مستثمرين تطورات من البنوك المركزية.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1929.87 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:28 بتوقيت غرينتش. وصعد الذهب في التعاملات الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1935.10 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3% ما يرفع تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وخفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا وكسب الذهب أكثر من 27% منذ بداية العام إذ أن أسعار الفائدة المنخفضة تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 26.80 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.3% إلى 897.40 دولار وزاد البلاديوم 0.2%إلى 2302.44 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

كل ما تريد معرفته عن عقد رمضان صبحي الخرافي مع بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عصام الحضري: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه

منذ 35 دقيقة

برشلونة يتخذ خطة مفاجئة لتأمين الجوهرة الثمينة

منذ ساعة و 17 دقيقة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد فشل ضم دونجا.. الزمالك يدرس إعادة نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي: من ينتقدني هم أطفال بعمر 9 أو 10 سنين!

منذ أقل من ساعة

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحدد سعر مصطفي محمد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تقاير جزائرية تكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكشف أسباب فوز الأهلي على حرس الحدود

منذ 33 دقيقة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جرام الذهب يسجل ألف جنيه ليواصل تحطيم الأرقام التاريخية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الإثنين 17-8-2020.. المعدن الأصفر يواصل التذبذب الصاعد

12 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الجمعة

انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب المحلي خلال بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 30-8-2020 خلال بداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الإثنين 31-8-2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

ميدو يكشف أسباب فوز الأهلي على حرس الحدود

11:16 م

عصام الحضري: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه

11:14 م

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

07:35 م

كل ما تريد معرفته عن عقد رمضان صبحي الخرافي مع بيراميدز

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟