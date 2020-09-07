العثور على جثة سيدة بأرض زراعية في بني سويف

Advertisements



عُثر على جثة سيدة "مجهولة الهوية" بإحدى الأراضي الزراعية، مساء اليوم الأثنين، بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة، بإحدى الأراضي الزراعية، مساء اليوم الأثنين، بقرية تزمنت الشرقية التابعة لدائرة المركز.



وأنتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالمعاينة تبين أن الجثة لـ"سيدة" مجهولة البيانات، وتم إستدعاء سيارة إسعاف تابعة لوحدة تزمنت الشرقية، نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا" لإتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الواقعة.



وجرى تحرير المحضر اللأزم وبالعرض على مدير نيابة مركز بني سويف، طلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

