قبل المؤتمر الصحفي.. أدمن "مصر تتقدم بالتعليم": "جميعنا منتظرون"

قال هبة علام، أدمن صفحة "جروب" مصر تتقدم بالتعليم، إن جميع أولياء الأمور في انتظار قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي المتعلق بطبيعة العام الدراسي الجديد، متسائلة: "هل العام الدراسي سيجمع بين التعليم الأون لاين والتعليم في المدرسة؟".



وأضافت "علام" في اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الاثنين: "الله يكون في عون الدكتور طارق شوقي، أولياء الأمور لديهم تخوف كبير من نزول أبنائهم في المدارس ولكن في نفس الوقت لا يمكن الاستغناء عن فكرة الاحتكاك المباشر بين الطالب ومدرسه".



وتابعت "أولياء الأمور في حيرة كبيرة، فما بالك بصانع القرار، خاصة أنه لا يوجد في المدارس البنية التي تسمح بتواصل المدرسين مع الطلبة أون لاين، وكذلك لا يوجد إمكانية لدى أولياء الأمور باستخدام باقة إنترنت كافية لاستيعاب فكرة الدروس أون لاين".



قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم "انتظروا غدًا الساعة ٢:٠٠ ظهرًا البث المباشر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على القنوات المصرية، والذي سنعلن فيه عن تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا".



وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية علي "فيسبوك": سوف نركز على التعليم العام وكيفية التواجد في المدارس ومصادر التعلم المتنوعة وكذلك نتحدث عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم وإثابة السادة المعلمين وتنمية موارد الإدارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.





واستكمل: الموضوعات الأخرى مثل مدارس المتفوقين، مدرسة الضبعة، المدارس الخاصة والدولية والدبلومة الأمريكية سوف يتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق.



وقال: الإجراءات الاحترازية الصحية سوف يتم عرضها في مؤتمر مشترك مع معالي وزيرة الصحة ومعالي وزير التعليم العالي يوم الخميس القادم إن شاء الله.