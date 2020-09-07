باحث: أعضاء الإخوان يدفعون 8% من دخلهم شهريًا للجماعة

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قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال تصريحات إعلامية سابقة، أن هناك صفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بجماعات الإخوان وهي صفحات غير رسمية يجرى نشر فيها سموم الفكر والتحريض على الدولة باسم المعارضة، مشيرًا إلي أن هدفها نشر الشائعات لصالح إحدى الجهات التي تريد الإضرار بمصر وترويج معلومات مغلوطة وتداولها.



وأكد زين الدين، أن هناك صفحات وهمية لسيدات ورجال تدعو لاستخدام السلاح لمواجهة الدولة، وكل تلك الصفحات تابعة للكتائب الإخوانية وهي مجموعات مخصصة لهذا الشأن، وكانوا خلال السنوات الماضية موجودون في تركيا أما اليوم فهم في ماليزيا ودول شرق آسيا، مهمتهم الوحيدة نشر العنف وتهيئة المناخ العام لذلك.



وأوضح زين الدين أن وسائل التواصل الاجتماعي قدمت خدمات للإرهابيين، من أول التجنيد ونشر الأفكار، انتهاء بإعطاء أوامر التنفيذ للأعمال الإرهابية.



وأشار النائب إلى ضرورة حجب تلك الحسابات المروجة للشائعات بشبكات التواصل الاجتماعي، لأنها سبب في ترويج أكاذيب تحطم مجهودات الدولة المصرية بمختلف المجالات، وأن يتم محاسبة أى شخص أو جهة أو تيار يروج للأكاذيب والشائعات.ويحض على العنف والإرهاب والتطرف، أو يرتكب أى شىء مخالف للقانون



قال سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد الجماعة، كان مجرد متحدث رسمي لجماعة الإخوان في الخارج، ولم يكن عضوًا في مكتب الإرشاد، ولديه مشاكل كبيرة في الإدارة نتيجة ضعف شخصيته، ويرتكب أخطاء كثيرة في تصريحاته، خاصة عندما قال بعد وفاة الرئيس المعزول: "مرسي ومات وانتهى".وتابع "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن عناصر جماعة الإخوان تدفع 8% من دخلهم شهريًا لتمويل الجماعة، خلاف التمويل الذي يأتي من الخارج، لافتًا إلى أن قيادات الإخوان استغلت حل الجماعة في القاهرة، وقامت بجمع هذه الأموال بأسماء شخصية، وهذا أدى لاستيلاء جزء كبير من هذه القيادات على أموال الجماعة