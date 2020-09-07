محافظ البحيرة يكشف حقيقة غرق أراضي بالمحافظة بسبب الفيضان

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كشف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حقيقة غرق أراضي بالمحافظة بسبب التعرض لفيضان.



ونفى "آمنة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، ما يتردد عن غرق أراضي بالمحافظة، موضحا أن هناك ارتفاع في منسوب النيل، معلقا: "مفيش أراضي غرقت".



وأوضح محافظ البحيرة، أن الأراضي التي ارتفع بها منسوب النيل هى أراضي طرح نهر، ولم تغرق، منوها بأن هذه الأراضي منخفضة عن الأرض.



في ظل أزمة الفيضانات والسيول التي تشهدها السودان، تسببت في وفاة العشرات، وهدم آلاف المنازل، سارعت الدولة المصرية، لدعمها، بالتنسيق مع جهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات.

