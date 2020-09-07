اتحاد الشرطة يواجه كوكاكولا وديا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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يلتقي فريق الشرطة، بقيادة محمود سعيد، مع نظيره، فريق كوكاكولا ، بقيادة محمد عبد الله، في الرابعة من عصر الثلاثاء على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن استعدادات الفريقان لعودة دوري القسمين الثاني والثالث.

وسبق للشرطة خوض مباريات، بدأها بالتعادل امام الدخان بهدف لكلا الفريقين، وتعادل امام الداخلية بثلاث أهداف لكلا منهما، وتعادل امام الترسانة بهدفين لكلا منهما.

بينما بدأ كوكاكولا مبارياته الودية بالفوز على الدخان بهدف دون مقابل، والتعادل امام جمهورية شبين بهدف لكلا الفريقين، والتعادل امام النصر بهدف لكلا الفريقين.

ويستعد الشرطة لمواجهة بطا خارج ملعبه ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث، بينما سيخرج كوكاكولا لمواجهة سيراميكا المتصدر ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة الثانية.

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