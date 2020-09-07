رسميا.. إيفرتون يضم خاميس رودريجيز من ريال مدريد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضم النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن اللاعب الدولي الكولومبي قد اجتاز الكشف الطبي بمدينة ليفربول ليوقع نه الفريق استعدادا لبداية البريميرليج.

بينما نشر نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة وداعية للاعب الكولومبي يتمني له التوفيق مع فريقه الجديد إيفرتون الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينضم خاميس رودريجيز لتدريبات نادي إيفرتون غدا الثلاثاء استعدادا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " الأسبوع المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مورينيو ريال مدريد خامس ايفرتون

أخبار تهمك

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 14 ساعة

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أول صدام بين كومان وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد فشل ضم دونجا.. الزمالك يدرس إعادة نجم الفريق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يحدد سعر مصطفي محمد

منذ 39 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة جديدة بشأن مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"بواتينج" يدخل تاريخ برشلونة

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الأحد 23 يونيو 2019

أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. أخيرًا الريال يقترب من حسم الصفقة الأصعب و5 نجوم يرحلون عن الملكي واقتراب رحيل المنبوذ

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة المدوية تقترب من البيرنابيو واستفزاز جديد من محيط نجم الفريق ورحيل منتظر للفتى الذهبي

نجم ريال مدريد يقترب من الدوري الإنجليزي

ماركا تكشف صعوبة بقاء رودريجيز وبيل مع ريال مدريد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

بعد العودة إلى التدريبات.. برشلونة يتخذ قرارًا جديدًا تجاه ميسي

07:35 م

أول صدام بين كومان وبرشلونة

07:04 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

راتب خرافي.. الكشف عن تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟