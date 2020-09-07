رسميا.. إيفرتون يضم خاميس رودريجيز من ريال مدريد

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضم النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن اللاعب الدولي الكولومبي قد اجتاز الكشف الطبي بمدينة ليفربول ليوقع نه الفريق استعدادا لبداية البريميرليج.





بينما نشر نادي ريال مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة وداعية للاعب الكولومبي يتمني له التوفيق مع فريقه الجديد إيفرتون الإنجليزي.



