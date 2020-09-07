انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي العالمي بالربع الثاني من 2020





ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية /يونيدو/ أن الإنتاج الصناعي انخفض بشكل حاد في معظم البلدان حول العالم خلال الربع الثاني من 2020 باستثناء الصين حيث عاد الإنتاج بالفعل إلى نمو معتدل.





وأوضح تقرير صادر عن المنظمة اليوم /الإثنين/ أنه وفقا للتقديرات الحالية تتوقع المنظمة انخفاضا في القيمة المضافة للتصنيع العالمي بنسبة 8.4 في المائة للعام ككل مما يجعل عام 2020 أسوأ عام في السجلات الرسمية للقطاع.





وأشار التقرير إلى أنه في الربع الثاني من عام 2020 (أبريل-يونيو) انخفض الإنتاج الصناعي العالمي بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، موضحا أن ذلك يعكس الانخفاض الكبير في الأثر الاقتصادي للتدابير المفروضة لوقف انتشار جائحة كورونا والتي طغت على جميع التأثيرات السلبية الأخرى على القطاع، بما في ذلك ارتفاع الحواجز التجارية وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.





وتوقع تقرير "يونيدو" حدوث اضطرابات مستمرة في التصنيع خلال الأشهر المقبلة حيث يواصل العالم تصارعه مع آثار الوباء.