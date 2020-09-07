ضبط محطة وقود ومركز تعبئة سكر تمويني "بدون ترخيص" في بني سويف

Advertisements

ضبطت حملة تموينية، اليوم الاثنين، محطة وقود غير مرخصة، بداخلها 1000 لتر مواد بترولية وكذلك مركز تعبئة "غير مرخص" يقوم بإعادة تعبئة السكر التمويني وطرحه في الأسواق كسلعة حرة وتم التحفظ علي ٦طن سكر تموين.



كما حّررت الحملة 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بمخابز بلدية، و4 محاضرغلق لمستودعات بوتاجاز والتحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.



جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لجهود، من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



ووجًه المحافظ بإستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.



وشّدد المحافظ، على تكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

