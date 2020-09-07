أمطار رعدية على هذه المناطق ورياح مثيرة للأتربة.. طقس 82 ساعة القادمة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية وتسجل انخفاضًا ملحوظا في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.


طقس غدًا الثلاثاء:

وأوضحت الهيئة الي أن البلاد غدًا الثلاثاء تشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.


وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتكون أبرز الظواهر الجوية غدًا الثلاثاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على انحاء متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح تكون مثيرة للأتربة علي غرب جنوب الصعيد.

طقس يوم الأربعاء:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأربعاء المقبل مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد بينما يكون شديد الحرارة شمال الصعيد.


وتتوقع الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية يوم الأربعاء المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على جنوب سيناء، والرياح تكون مثيرة للأتربة علي غرب جنوب الصعيد.

طقس يوم الخميس المقبل:

ولفتت الهيئة الي البلاد طقس يوم الخميس المقبل ويكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.

وعن أبرز الظواهر الجوية يوم الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار خفيفة علي السواحل الشمالية واحيانا من متوسطة الي رعدية علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة علي انحاء متفرقة من البلاد

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتبلغ درجات الحرارة غدا الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.


وتسجل درجات الحرارة يوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.


وعن درجات الحرارة يوم الخميس بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 30.

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