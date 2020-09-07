لجنة محافظ بني سويف ترصد مخالفات بـ"بياض العرب" (صور)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تواصل لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية، ومواجهة كافة صور التعديات على أراضي الدولة والزراعية، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.

وفي هذا السياق قامت اللجنة اليوم بحملة متابعة وتفتيش لسير العمل بمجلس قروي بياض العرب شرق النيل مركزبني سويف وذلك برئاسة الأستاذ محمد جبر معاون السيد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،فقد تم المرور الميداني على كافة المرافق العامة بقرى الوحدة المحلية، وتم رصد عدد من المخالفات والسلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية.

حيث زارت اللجنة قريتي بني سليمان والتل وتفقد عدد من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية، والتي شملت مقر الوحدة المحلية والوحدة الصحية ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالقرى، حيث اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات والسلبيات التي رصدتها اللجنة خلال متابعتها الميدانية، وتم توجيه مسئولي الوحدة بالتحقيق في ذلك والمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين،مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.
لجنة محافظ بني سويف ترصد مخالفات بـ"بياض العرب" (صور)
لجنة محافظ بني سويف ترصد مخالفات بـ"بياض العرب" (صور)
لجنة محافظ بني سويف ترصد مخالفات بـ"بياض العرب" (صور)
لجنة محافظ بني سويف ترصد مخالفات بـ"بياض العرب" (صور)
لجنة محافظ بني سويف ترصد مخالفات بـ"بياض العرب" (صور)
لجنة محافظ بني سويف ترصد مخالفات بـ"بياض العرب" (صور)
لجنة محافظ بني سويف ترصد مخالفات بـ"بياض العرب" (صور)
لجنة محافظ بني سويف ترصد مخالفات بـ"بياض العرب" (صور)

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