رمضان صبحي يكشف دور إكرامي ونجله في انتقاله لصفوف بيراميدز

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
كشف رمضان صبحي الوافد الجديد لصفوف نادي بيراميدز حقيقة ما أثير مؤخرا حول تدخل والد زوجته إكرامي الشحات وشريف إكرامي شقيق زوجته في صفقة انتقاله إلى النادي السماوي.

رمضان قال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام لاعبا جديدا لنادي بيراميدز :"لا يوجد أي دليل لتدخل الكابتن إكرامي الشحات وشريف إكرامي عن انتقالي إلى نادي بيراميدز".



وأضاف"من يملك أي دليل على أن الكابتن إكرامي أو شريف إكرامي فليظهره أنا من اتخذت القرار وانتقلت إلى نادي بيراميدز ولا أحد له دخل في هذا الأمر".

وواصل :"والدليل على ذلك أنني متواجد لوحدي هنا وليس معي كابتن إكرامي أو شريف".

وقدم نادي بيراميدز لاعبه الجديد رمضان صبحي مساء اليوم الاثنين بعدما تعاقد معه رسميا لمدة 5 مواسم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شريف إكرامي رمضان صبحي بيراميدز الاهلي

أخبار تهمك

ميسي يظهر للمرة الأولى فى تدريبات برشلونة

منذ 37 دقيقة

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بإنشاء منظومة النقل الذكي بأعلى المعايير العالمية

منذ حوالي 3 ساعات

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يحسم مصيره من تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الغواصات الصفراء تهدد صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي سيُجدد تعاقده مع برشلونة في هذه الحالة فقط

منذ ساعة و 16 دقيقة

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ ساعة و 17 دقيقة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

الخطيب يحسم مصير مؤمن زكريا في جلسة خاصة

أبرزهم البدري والسعيد وآخرهم رمضان.. أبطال فيلم «دستة أهلاوية» في بيراميدز (تقرير)

إكرامي والسعيد وراء انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

عاجل.. بيراميدز يُنهي اتفاقه مع رمضان صبحي

مفاجأة.. بيراميدز يستهدف أكثر من لاعب في الأهلي

التفاصيل المالية لتعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

05:36 م

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

06:00 م

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:31 م

ميسي سيُجدد تعاقده مع برشلونة في هذه الحالة فقط

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟