3 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل شقة سكنية بحدائق الأهرام

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:58 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة، حريقا إندلع بشقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، مساء اليوم الإثنين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها السنة اللهب، من أحد العقارات بمنطقة حدائق الأهرام، غرب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدده إلى باقي المجاورات، وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي إلى نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثالث، يقيم داخلها زوجين وأطفالهما، ونجح القوات في إنقاذ الأطفال دون حدوث إصابتهم، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وإنتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقريرا حول سبب نشوبه.

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شقة حريق حدائق الأهرام الحماية المدنية

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