عاجل - أول تعليق من رمضان صبحي بعد الانتقال إلى بيراميدز

عبر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الجديد عن سعادته الكبيرة بالانضمام للنادي بعقد يمتد لـ5 مواسم.





وقال رمضان خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام :"سعيد بالانضمام لنادي بيراميدز والصفقة لم تأخذ وقت كثير وأحب أشكر مسؤولو نادي بيراميدز على الاحترافية".





وتابع :"حضرت إلى بيراميدز من أجل تحقيق جميع الطموحات في الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يض مجموعة مميزة من اللاعبين".





وأشار بأن المفاوضات مع النادي بدأت من يوم 9 أغسطس والصفقة انتهت في 3 أو 4 أيام والصفقة انتهت سريعا".





وأوضح :"وجودي في بيراميدز بمثابة احتراف وهدفي تحقيق طموحات كبيرة وفي حال تلقي أي عرض خارجي سيكون من خلال النادي".



