عاجل - أول تعليق من رمضان صبحي بعد الانتقال إلى بيراميدز

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:46 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
Advertisements
عبر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الجديد عن سعادته الكبيرة بالانضمام للنادي بعقد يمتد لـ5 مواسم.

وقال رمضان خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام :"سعيد بالانضمام لنادي بيراميدز والصفقة لم تأخذ وقت كثير وأحب أشكر مسؤولو نادي بيراميدز على الاحترافية".

وتابع :"حضرت إلى بيراميدز من أجل تحقيق جميع الطموحات في الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يض مجموعة مميزة من اللاعبين".

وأشار بأن المفاوضات مع النادي بدأت من يوم 9 أغسطس والصفقة انتهت في 3 أو 4 أيام والصفقة انتهت سريعا".

وأوضح :"وجودي في بيراميدز بمثابة احتراف وهدفي تحقيق طموحات كبيرة وفي حال تلقي أي عرض خارجي سيكون من خلال النادي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة رمضان صبحي صفقة رمضان رمضان صبحي بيراميدز أخبار بيراميدز

أخبار تهمك

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ميسي يظهر للمرة الأولى فى تدريبات برشلونة

منذ نصف ساعة

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم مصيره من تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ 42 دقيقة

صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الغواصات الصفراء تهدد صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي سيُجدد تعاقده مع برشلونة في هذه الحالة فقط

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ ساعة و 12 دقيقة

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

منذ أقل من ساعتين

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بإنشاء منظومة النقل الذكي بأعلى المعايير العالمية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى ثابت عن التصالح بمخالفات البناء: "أنا مشفق على المواطن" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رسميًا.. الأهلي يحسم صفقة قفشة

أليو بادجي: هدفي تحقيق جميع البطولات مع الأهلي.. ودروجبا مثلي الأعلي

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

رسالة نارية من تامر أمين إلى رمضان صبحي

بـ 90 مليون جنيه.. تفاصيل عقد رمضان صبحي الخرافي مع بيراميدز

"اختار دائرة الخناقات.. بسمة وهبة تعليقًا على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز(فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

برشلونة على أعتاب صفقة مدوية

05:36 م

الأهلي يدرس اتخاذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

06:00 م

انتهي الأمر.. فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:31 م

ميسي سيُجدد تعاقده مع برشلونة في هذه الحالة فقط

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟