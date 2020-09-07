متحدث العاصمة الإدارية: "أرض المشروع كانت صحراء.. وأصبح لها قيمة مضافة" (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تقع على مساحة 40 ألف فدان، معلقا: "المساحة دي كلها كانت صحراء، وسعر المتر كان ليس له قيمة تذكر".

وأشار "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "علشانك يا بلادي" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الأسعار تغيرت الآن، والأرض تحولت من شيىء بلا قيمة إلى قيمة مضافة تصب في صالح الاقتصاد المصري.

وعن منطقة الأبراج، أوضح أنها منطقة تقع على مساحة 200 فدان، وتتكون من 20 ناطحة سحاب، يتوسطهم البرج الأيقوني، وسيكون البرج الأكثر ارتفاعا في أفريقيا، حيث سيصل إلى 400 متر.

هذا واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس 2020.

وفيما يخص الأملاك الخاصة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 9804 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20590 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.

وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للازالات على أملاك الدولة خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 16 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7983 مخالفة بناء، و3344 مخالفة زراعية بمساحة 207847 فدانًا.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 17 أغسطس 2020، بلغ 9،342،354 مليون طن، بمتوسط يومي 61 ألف طن.

ومثلت كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط 48% من اجمالي الكمية المشار إليها، يليها أقاليم: الدلتا بنسبة 26.3%، ثم الصعيد بنسبة 13.6%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيرًا إقليم القناة بنسبة 3.3%.

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