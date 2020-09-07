سما المصري تنهار في البكاء عقب تخفيف حكم عليها

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تلقت سما المصري، حكم جديد من محكمة جنح مستأنف القاخرة الإقتصادية، حيث عدل الحكم عليها بـ3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لـ الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه زذلك بسبب اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وعقب سماع سما المصري الحكم انهارت في البكاء وتعرضت لحالة إغماء قائله: " "حياتى ادمرت حرام عليكم، والله مظلومة، أنتوا بتعملوا فيا كده ليه"، فيما قامت قوات الأمن بنقل المتهمة لمحبسها بسجن النساء داخل عربة الترحيلات".


يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، كانت قد قضت بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، وذلك لإتهامها بالنحريض على الفسق والفجور.

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