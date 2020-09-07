تراجع معظم أسعار المشتقات النفطية بالأسبوع الأول من سبتمبر

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الحالي مقارنة مع معدل أسعارها لشهر آب الماضي وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين.

وبحسب البيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1ر395 دولار للطن مقابل 398 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 7ر0 بالمئة، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 9ر410 دولار للطن الى 1ر407 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 9ر0 بالمئة.

من جانب آخر، انخفض سعر الديزل من 3ر363 دولار للطن الى 4ر346 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 7ر4 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 3ر340 دولار للطن الى 4ر317 دولار وبنسبة 7ر6 بالمئة.

أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الأول من الشهر الى 8ر264 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في شهر أغسطس والبالغ 261 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر1بالمئة .

وارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر سبتمبر إلى 5ر357 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أغسطس الماضي والذي بلغ 350 دولارا .

وكان سعر خام برنت قد سجل انخفاضا في الاسبوع الأول من هذا الشهر حيث بلغ 5ر42 دولار للبرميل مقارنة مع سعره المسجل في شهر أغسطس والذي بلغ 8ر44 دولار.

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