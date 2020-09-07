محمد إمام يقدم المواساة للشعب السودان جراء الفيضانات

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب محمد إمام، اليوم الأحد، عن حزنه الشديد وتعازية لأهالى ضحايا السيول والفيضانات في السودان عبر "تويتر".

حيث نشر "إمام" صوره لعلم السودان عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق على الصورة قائلاَ:" قلبي مع أهلنا وأخواتنا في #السودان، ربنا يصبرهم ويرحم جميع الضحايا".

يذكر أن، آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.
محمد إمام يقدم المواساة للشعب السودان جراء الفيضانات
محمد إمام يقدم المواساة للشعب السودان جراء الفيضانات

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محمد امام فيضانات السودان سيول السودان

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