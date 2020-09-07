صراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لخطف «خليفة صلاح»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:01 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أمل الحلفاوي
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يتصارع عدد من الأندية على ضم أحمد مواهب مواليد 2003 في كرة القدم المصرية، حيث يوجد حرب ثلاثية من الأهلي والزمالك وأخيرًا بيراميدز، للحصول على خدمات اللاعب المتميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول الثلاثي الظفر بخدمات يوسف حسن، مهاجم فريق المقاولون العرب، مواليد 2003، خلال الفترة المقبلة،وذلك بعد تألقه اللافت للنظر رفقة ذئاب الجبل ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وأجرى مسئولو بيراميدز اتصالاا مكثقة مع اللاعب في الفترة الماضية، حيث يخطط الفريق السماوي لتقديم عرض كبير لإدارة الذئاب، لحسم الصفقة لصالحه.

جدير بالذكر أن إدارة المقاولون العرب، كانت قد تمكنت من تجديد عقد اللاعب يوسف حسن، خلال الفترة الماضية، بعدما سجل يوسف، 21 هدفا في دوري الموسم الماضي، كما حصل على لقب أفضل لاعب في دوري الجمهورية بالموسم ذاته.

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