وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربي آخر تطورات الملف الليبي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:59 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
مارينا بشارة
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بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي، وذلك خلا الاتصال الهاتفي الذي اجري الوزير بهدف الحرص المتبادل على التنسيق وبذل الجهود المشتركة من أجل دفع جهود التسوية السياسية في ليبيا.

وأعرب الوزير شكري لنظيره المغربي عن تقديره لحرصه على مواصلة وتكثيف هذا التنسيق والإحاطة بآخر المُستجدات المُتصلة بالجهود التي بذلها المغرب في هذا الصدد. 

وصرَّح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على موقف مصر الثابت من دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي توافقي يُحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار وصون مُقدرات الشعبي الليبي الشقيق وموارده، ويُسهم في مواجهة كافة مظاهر الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية الهدّامة، وهو ما عكسه بوضوح إعلان القاهرة وترحيب مصر بمبادرات التهدئة، كما بحث الوزيران المساعي الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار والتحرك قدمًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة في البلاد. 

هذا، وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما وتكثيف اتصالاتهما بالدوائر السياسية الفاعلة على الساحة الليبية وكذلك الشركاء الدوليين ومبعوثة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بليبيا بالاتحاد الأفريقي، وكذلك في إطار الجامعة العربية اتصالًا بقرب انعقاد مجلس الجامعة.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا المفاوضات المغرب الخارجية

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