بمناسبة عيد ميلاده.. هاني عادل يحضر مفاجأة للجمهور

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شارك الفنان هاني عادل، جمهوره ومتابعيه بفيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهر "عادل" في الفيديو من داخل سيارته، وعلق على الفيديو قائلا: "بمناسبه عيد ميلادي ان ا محضرلكم كذا مفاجآه..مستنيكم ".



يذكر أن آخر أعمال هاني عادل مسلسل "ليه لأ"، وهو من بطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، هالة صدقي، عمر السعيد، شيرين رضا، ومحمد الشرنوبي.



وشارك هاني عادل ايضا في مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" والتى تحمل اسم "براد شاى" بطولة هبة مجدى، وعبير صبرى، تأليف عمرو ياسين، وإخراج محمد سلامة.

