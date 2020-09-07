النيابة العامة السعودية تغلق قضية خاشقجي بشقيها العام والخاص

قررت النيابة العامة السعودية: إغلاق قضية جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، أحكامًا نهائية بالسجن 20 عاما على 5 مدانين بقضية قتل جمال خاشقجي.

كما أصدرت النيابة السعودية، أحكامًا بالسجن لعشر سنوات لمدان واحد في قضية خاشقجي وسبع سنوات لاثنين أخرين.

وكانت النيابة العامة السعودية، وجهت تهما إلى 11 من بين 21 شخصا أوقفوا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول، وإحالة القضية للمحكمة، مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم".بحسب بيان للنائب العام نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقد كشفت النيابة العامة، نتائج التحقيقات بشأن مقتل خاشقجي، وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان، إن الجناة، وبعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته.