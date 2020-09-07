أداء متباين لسعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه اليوم الاثنين 7-9-2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
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تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 7-9-2020، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعر العملة الاوروبية بالبنك الأهلى المصرى 18.63 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل 18.58 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
 
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.65 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.63 جنيه للشراء 
18.79 جنيه للبيع
 
سعر اليورو فى بنك مصر
18.60 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.56 جنيه للشراء.
18.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.59 جنيه للشراء. 
18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.64 جنيه للشراء.
18.80 جنيه للبيع.
 
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.59 جنيه للشراء.
18.77 جنيه للبيع.
 


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