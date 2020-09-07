الصين تعرض لقاحات فيروس كورونا لأول مرة للعامة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
عرضت الصين لقاحات فيروس كورونا المحلية للعرض لأول مرة، حيث تتطلع الدولة التي تم اكتشاف العدوى فيها إلى القضاء على الوباء.

ووفقًا لصحيفة "ناشونال هيرالد"، آمال كبيرة معلقة على قوارير صغيرة من السائل معروضة في معرض بكين التجاري هذا الأسبوع - اللقاحات المرشحة التي تنتجها الشركات الصينية Sinovac Biotech وSinopharm.

لم يصل أي منهما إلى السوق بعد، لكن يأمل صانعو القرار أن تتم الموافقة عليهما بعد تجارب المرحلة الثالثة المهمة جدًا في نهاية العام.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا الصين

أخبار تهمك

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يترقب حق رعايته لرمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 13 ساعة

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يعرض نجمه للبيع لضم ممفيس ديباي

منذ ساعة و نصف

زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبدالعال: هذا اللاعب أفضل من مصطفي محمد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

منذ ساعة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زيادة جديدة في أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 6 ساعات

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ترامب: لن أغلق أمريكا إذا كانت هناك موجة ثانية من فيروس كورونا

الصين تعلن عن طرح لقاح للوقاية من فيروس كورونا قريبًا

الجيش الأمريكي يتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا بحلول نهاية السنة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح فيروس كورونا

الصين تعلن بدأ ثاني مراحل التجارب السريرية للقاح كورونا

"الصحة العالمية" تكشف عن أبرز لقاح مرشح ضد فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:37 م

أول خناقة بين رونالد كومان وإدارة برشلونة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

12:30 م

مع اقتراب صدوره.. المصل واللقاح يكشف مفاجأة عن علاج كورونا (فيديو)

12:57 م

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

08:49 ص

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟