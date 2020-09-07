الإمارات تقدم تأمينًا صحيًا دوليًا لضيوفها ضد فيروس كورونا

قدم الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تأمينًا صحيًا دوليًا ضد كوفيد – 19 وذلك في إطار برنامج الصحة والسلامة التابع لها.

وقال الاتحاد الإماراتي، إنه في حالة اكتشاف إصابة أحد الضيوف بفيروس كورونا المستجد خلال الرحلة، سيغطي التأمين المصاريف الطبية أو نفقات الحجر الصحي عند السفر على متن طائرات الاتحاد للطيران.

وقد أفاد نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والتوزيع، الاتحاد للطيران دانكان بيرو: "تأتي صحة وسلامة ضيوفنا الكرام وموظفينا على رأس أولوياتنا خلال الرحلة وبعدها.

وقال: يمثل توفير التأمين الدولي ضد كوفيد – 19، بالشراكة مع شركة أكسا، أحد الإجراءات المحكمة التي تتخذها الاتحاد في إطار برنامج الصحة والسلامة الذي يقوده سفراء الصحة والسلامة في الاتحاد."

وأضاف: " نسعى من خلال هذه التغطية الإضافية لبث الثقة لدى الضيوف وتشجيعهم على السفر وزيادة طمأنتهم على صحتهم وسلامتهم، ومع توجه المزيد من الدول إلى فتح حدودها، فنحن نسعى إلى تسهيل الأمر على ضيوفنا قدر الإمكان، بما يساعدهم على التخطيط لرحلتهم القادمة من دون قلق."