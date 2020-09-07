نقل السكان لوحدات آمنة.. تفاصيل حملات إزالة العشوائيات والمناطق الخطرة

تبذل الدولة المصرية، قصارى جهدها، لتطوير العشوائيات والمناطق الخطرة، بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم، في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





إزالة اسطبل عنتر

سعت الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير المناطق العشوائية، بإزالتها، ونقل سكانها لوحدات سكنية آمنة وتوفير حياة كريمة لهم، لذا قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بإزالة منطقة اسطبل عنتر العشوائية بحي مصر القديمة.





ويقول اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن منطقة اسطبل عنتر هي إحدى المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة 262 عقارًا ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المتكامل الخدمات.





إزالة عزبة الصفيح

وضمن خطة التطوير، نفذت الأجهزة التنفيذية، حملة لإزالة عزبة الصفيح بحي روض الفرج، حيث يؤكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، أنه تم إخلاء السكان من العقارات، تميهدا لنقلهم إلى وحدات سكنية آمنة، تمهيدًا لتطوير المنطقة، وتخلصها من العشوائيات.





منطقة شمال الحرفيين

كما أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، منطقة شمال الحرفيين العشوائية بمنشاة ناصر، ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير مساكن أدمية تليق بالمواطنين.





وأكد محافظ القاهرة، بأن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة 243 عقار ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.





تكلفة خطة تطوير العشوائيات

وقدرت وزارة الإسكان، خطة تطوير المناطق العشوائية بنحو 396.2 مليار جنيه، منها مناطق غير آمنة وأخرى غير مخططة وأسواق عشوائية، وتم تطوير 298 منطقة غير آمنة حتى الآن تضم 165.9 ألف وحدة سكنية، ويجرى تطوير 59 منطقة تضم 48.39 ألف وحدة سكنية.





وبلغت نسبة تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، أكثر من 60%، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.





وأوضح محافظ القاهرة، أن الدولة قامت بتغيير حياة ما يقارب من 120 ألف مواطن كانوا يعيشون بالمناطق العشوائية بالقاهرة، تم تسكينهم في 24 ألف وحدة سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة بالاسمرات 1 و2 و3 والمحروسة 1 واهالينا 1 وروضة السيدة زينب.



