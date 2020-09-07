الطالع الفلكي الإثنين 7/9/2020..قَرْصِة النّحْلَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 2 نَسِيئ قبطى ، 7 أيلول رُومى ، 19 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: مَتِرْخِلهَاش اللّجَام ياسَعَادة البيه عشان تعرف تِتْحَكّم فيها. (أحمد رمزى من فيلم الملعون-1956)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**(الزّهرة تنتقل للأسد - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج السرطان لبرج الأسد فى التاسعة و21 دقيقة صباح أمس الأحد ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للعذراء فى العاشرة و47 دقيقة مساء 2 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العذراء.(تنتقل للميزان فى 23 سبتمبر)

(عطارد) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 27 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى الأسد. (تنتقل للعذراء 2 أكتوبر)

(القمر) ------ فى الثور.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





الأسد برج تحكمه الشمس/الإيجو/الأنا وبحلول الزّهرة فيه يتزايد شعور المرأة بنفسها لأعلى مستوى وكرامتها ليست محلّ مزاح أو تشكك وأنت مُطالب بمُعَامَلة إناث أسرتك بكل إحترام ،الهدايا الثمينة والدلال المُفْرِط والمديح المُستمر لجمالها فالمديح نقطة ضعف الأسد وكذلك الزّهرة، تجنّب إنتقادها تحت أى ظرف خصوصاً أمام الآخرين للحفاظ على بريستيج الأنثى ، مُجَارَاتها فى طلباتها الطفولية وإن بَدَت سخيفة أو صبيانيّة هى من صميم حقّها وليست عيباً ولاعيب فى ذلك طالما بالحلال.





خلال تواجد الزّهرة فى برج الأسد قد تبدو لك الزّهرة/الأنثى/الزّوجة كملكة النحل وبسبب اللهفة الزائدة للعق العسل فقد تستمتع الزهرة/الزوجة بمُمَارسة لعبة التشويق القديمة شِمّ ولاتدوق على رأى الشّوام وكلّما كانت الزّهرة/الزّوجة مُتمنّعة كلّما زاد تشبّث الزوج بها ولا عيب فى ذلك طالما بالحلال شرط ألا تُظهر الخنوع فتكون على صورة حسن مُصطفى مع زوجته نادية سيف النصر بفيلم أنا الدكتور أو فريد شوقى بفيلم عندما يبكى الرّجال أو محمود ياسين بفيلم القط أصله أسد ، إن كنت فى مرحلة السعى للزواج فالحَذّر من الإختيار الخاطئ فى هذا التوقيت ، كلما تمنّعت العروس زاد تشبّثك بها رغم أنها قد لا تكون بالمواصفات التى حلمت بها لكنها رغبتك الجامحة للإمساك بشيئ تشعر أنه بعيد المنال وترغب فى الشعور بلذّة الفوز بالإمساك به ، لكن هذه اللذة قد تكلفك أن تكون صورة عن محمود عبد العزيز بفيلم الصعاليك ، إن كانت العلاقة خاطئة بالأساس فعليك تذكر صور لأبطال الأفلام (عمر الشريف بفيلم من أجل إمرأة ، محمود ياسين بفيلم الشيطان إمرأة/عالم وعالمة ، حسين فهمى بفيلم صفقة مع إمرأة) إعمل فى نفسك معروف وابتعد عن مواطن الشبهات ولا تُسلم لِجَامَك للشهوة أوتتخلى عن العقل وإلا كانت النتجية كارثيّة كنماذج أبطال فيلم شهد المَلِكَة والتى عبّرت عن الزهرة فى برج الأسد بشكل سلبى.





من وجهة نظر أخرى فالوقت مُناسب لتجديد برج الأسد/مكان قوتك عملك أو منزلك بالديكورات الجديدة ، شراء المشغولات الذهبية والتى تكفل تأمين مكانة الأسد المَلَكِيّة من غدر الأيّام الصعبة ، تصميم فساتين ثمينة ، ديكورات فخمة ، أفلام سينمائيّة ضخمة وتسويقها للفئة المُناسبة من الجمهور ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض القروش ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.





برج الثور: حافظ على مساحتك الخاصة ولاتسمح لأحدهم بتوريطك فى مشاكله ، مدّ يد المساعدة فى حدود طاقتك وبما لايضرّك.





برج الجوزاء: لا تأخذ قرارك تحت حالة غضب أوسعادة فصاحب الحالة العاطفية لا يُفكر بموضوعيّة، إنتظر حتى تسترجع ثباتك الإنفعالى ثم فكر بهدوء.





برج السّرطان: لاتسمح للعاطفة أن يكون لها اليد الطولى فوق العقل وإلا عانيْت ، لا تتقمص دورالضحيّة المغلوب على أمرها والذى لا يُناسبك بأىّ حال.





برج الأسد: سمعت عن دراما الحمقى مِمّن سارو وراء شهواتهم حتى غرقو؟ إذاً لاتسمح لنفسك أن تكون واحداً منهم، إبتعد عن الشّبهات، لاتقرصينى يانحلة.





برج العذراء: لا للتدخل أو التطفل فى شئون الآخرين ، إن أردت إسداء نصيحة فلتكن فى السرّ وبأسلوب مُغلف بورق سوليفان.





برج الميزان: رُبّما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج العقرب: تبَسّمك فى وجوه الآخرين لن يُكلفك سوى عضلات وجهك بعضها ينشدّ وآخَرْ يرتخى، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس: لست تفتقر لعلم وفنّ إدارة الوقت ومع ترتيبك للأولويّات تتمكن من بمشيئة الله تَعَالى من إنجاز القائمة بأكملها، وأنت من تحدّد أولوياتك لنفسك.





برج الجدى: كلماتك الخشنة قد تبدو تافهة لك لكنها كافية لكسر زجاج يصعب إصلاحه ، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الدّلو: على الجبهة العاطفيّة قد تسير ببطء لكن بثبات وإتزان وهذا مُطمئن، لا تتسرّع أو تقطع وعوداً تحت ظل حماسة زائد.





برج الحوت: إن شعرت بضيق ،ريبة وشكّ من أحدهم دون سببٍ واضح فإبتعد عنه وتعامل مع الموثوقين ، مواليد الحوت أصحاب الحَدَس الأكثر صدقاً بين الأبراج.



