



تنسيق 2020.. تعرف على شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية بكلية حقوق جامعة القاهرة





تمتاز كلية الحقوق بأنها أهم الكليات في ساحة التنسيق من حيث تزايد عدد الطلاب المقبلين على الالتحاق بها، فهي تقبل طلاب الثانوية العامة من الشعبين ( الأدبي و العلمي ) لكن مجموع درجات طلاب قسم العلمي تختلف عن القسم الادبي .





نرصد لكم متابعينا الكرام أهم شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية الخاص بكلية حقوق بجامعة القاهرة.





تتم عملية القبول في كلية الحقوق جامعة القاهرة عبر مكتب التنسيق، بالأضافة إلي اجتياز الاختبار التحريري الذي ينظمه المعهد الفرنسي بمصر - بالمنيرة.





يجب اجتياز الاختبار الشفوي الذي يعقد بمقر المعهد بكلية الحقوق جامعة القاهرة بلجنة مكونة من كلًا من المدير المصري والمدير الفرنسي.





مستوى ( DELF B2) في اللغة الفرنسية.





ويتم قبول الطلبات على النموذج المعد لذلك بمعهد قانون الأعمال الدولي بالكلية.





يجب أن يلتزم الطلاب المقبولون بالقواعد المطبقة بكلية الحقوق جامعة القاهرة, كذلك القواعد المطبقة بكلية الحقوق جامعة السوربون (باريس 1) والتي تحددت في الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين وستوزع على الطلبة المقبولين في بداية كل عام جامعي.





أما بالنسبة للطلاب المرشحين بإحدى كليات الحقوق الأخرى لا يتم قبول تحويلهم نهائيًا إلا بعد قبولهم بقسم اللغة الفرنسية بالكلية، على أن يتقدم بصورة من شهادة الثانوية العامة مختومة، وبيان حالة من الكلية التي رشح للقبول بها.



