دمرتوا حياتي.. تعرض سما المصري لحالة إغماء داخل قفص المحكمة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:23 م
سما المصري
سما المصري
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بتعديل حكم حبس سما المصرى 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، للحبس سنتين وبقاء غرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وفور سماع الحكم انهارت المتهمة داخل قفص الاتهام، وتعرضت لحالة من الإغماء نتيجة البكاء الشديد، مرددة: "حياتى ادمرت حرام عليكم، والله مظلومة، أنتوا بتعملوا فيا كده ليه"، فيما قامت قوات الأمن بنقل المتهمة لمحبسها بسجن النسا داخل عربة الترحيلات.

وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

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