الكشف عن موقف حسام غالي من العودة للعمل بالأهلي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
حسام غالي
حسام غالي
محمد جمال
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كشف نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، ومدير أعمال حسام غالي، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن حقيقة رحيل غالي عن نادي الجونة للعودة في العمل إلى النادي الأهلي من جديد.

وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "حسام غالي لم يبلغني بالرحيل عن الوقت الجاري ولا جديد في هذا الموضوع".

وتابع: "حسام غالي مستمر في عمله مع الجونة ومستقبله لم يحسم".

ويذكر أن نادى الجونة حقق الفوز على بيراميدز ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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