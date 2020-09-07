تونس: توقيف 7 أشخاص بينهم زوجة أحد منفذي الهجوم الإرهابي بسوسة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
الأمن التونسي
الأمن التونسي
وكالات
Advertisements

أوقفت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، 7 أشخاص بينهم زوجة أحد منفذي الهجوم الإرهابي في مدينة سوسة، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.


وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام تونسية، بمقتل رجل أمن في عملية طعن في مدينة سوسة.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت مصلحة الجمارك التونسية، إحباط عملية تهريب قطع أثرية وكمية من الأحجار الكريمة عبر ميناء حلق الوادي.

 

وأضافت الجمارك، أنها تلقت معلومات تفيد بأن مواطنا تونسيا ينوي تهريب أحجار كريمة وقطع أثرية إلى الخارج، عبر الميناء المذكور، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

 

وفي وقت سابق، تم توقيف سيارة تحمل لوحات أجنبية يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج، وهي متجهة إلى ميناء جنوة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سوسة تونس توقيف 7 اشخاص الاعمال الارهابية

أخبار تهمك

الكشف عن موقف حسام غالي من العودة للعمل بالأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ يوم

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

منذ 33 دقيقة

وزارة الري تفجر مفاجأة عن تأثر مصر بفيضانات السودان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ ساعتين

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ ساعة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعة

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ ساعتين و 55 دقيقة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

سوسة : الاحتفاظ بشخص في" سيدي الهاني" من اجل الاتّجار بالآثار

الشرطة الإيطالية تطيح بعصابة تهريب يديرها تونسي يحرض على الإرهاب

ارتفاع عدد قتلى هجوم شارل ديجول في تونس

حجز 2440 قرصا مخدرا بحوزة أجانب في سوسة

الإمارات تدين الهجوم الانتحاري المزدوج بتونس

سرقة باخرة محملة بالكحول كانت متجهة إلى تونس

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

08:38 ص

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

10:32 ص

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

10:31 ص

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

10:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟