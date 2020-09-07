أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
ألكانتارا
ألكانتارا
الفجر الرياضي
Advertisements

كشف جيمي كاراجر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي عن اقتراب التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني.

 

وأوضح كاراجر أن ألكانتارا يرغب في تحدي جديد بعد سبع سنوات في ألمانيا من أجل اللعب في الدوري الإنجليزي.

 

وقال كاراجر: "القلق الوحيد الذي قد يؤخر ليفربول هو سن تياجو لكنني أعتقد أن التوقيع سيحدث رغم أن بايرن ميونيخ يطلب 25 مليون جنيه إسترليني.

 

وتابع: "يقوم جميع لاعبي خط الوسط بعمل رائع لكنهم متشابهون تمامًا، سيكون من الجيد أن يكون لديك شخص يمكنه التحكم في اللعبة بشكل أكبر، سيكون من الجيد أن يكون لديهم بعض الشيء الفني الإضافي".

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ليفربول ليفربول صفقات ليفربول الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

منذ حوالي 3 ساعات

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

منذ 34 دقيقة

الكشف عن موقف حسام غالي من العودة للعمل بالأهلي

منذ نصف ساعة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

وزارة الري تفجر مفاجأة عن تأثر مصر بفيضانات السودان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يشترط على صالح جمعة من أجل العودة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يحسم صفقة الجناح الطائر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يجس نبض نجم "زملكاوي"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

منذ ساعة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

منذ ساعة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

منذ 34 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

ليفربول ينافس ريال مدريد وبرشلونة على صفقة الميركاتو الصيفي

تقارير: كلوب يحدد صفقات ليفربول القادمة في الميركاتو

صفقة تبادلية تُقرب ساديو ماني من ريال مدريد

ريال مدريد يفاوض ساديو ماني

ريال مدريد يحدد أهم صفقة في الميركاتو الصيفي

صفقة تبادلية نارية بين ليفربول وأتليتكو مدريد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 ص

وزير الزراعة الأسبق يفجر مفاجأة عن علاقة يوسف والي بالمبيدات المسرطنة (فيديو)

أصعب 60 يوما في حياة العالم.. لقاح كورونا أوشك على الانتهاء

10:32 ص

عاجل.. وفاة الفنانة عايدة كامل عن عمر يناهز الـ89 عاما

08:38 ص

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد فتحي

10:31 ص

أول صفقات ليفربول في الميركاتو الصيفي

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟