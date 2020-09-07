موقع دعم مصر الالكتروني يوضح خطوات تنشيط البطاقة التموينية للمواطنين عبر رابط tamwin.com.eg

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:33 ص
البطاقة التموينية
البطاقة التموينية
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موقع دعم مصر الالكتروني يوضح خطوات تنشيط البطاقة التموينية للمواطنين عبر رابط tamwin.com.eg

البطاقة التموينية تمثل أهمية كبير لكل مستحقي الدعم من جميع الأسر المصرية، فوصل عددها إلى ما يقارب حوالي 22 مليون بطاقة تم توزيعها على جميع الأسر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الخارجية بالتأكيد على المواطنين بضرورة تنشيط البطاقات عن طريق الموقع الإلكتروني التي قامت الوزارة بطرحه، حتى تسهل عليهم وعد الحاجة إلى التكدس في المكاتب التموينية، ولضمان سلامتهم من العدوى بسبب تفشي فروس كورونا المستجد.

خطوات تنشيط البطاقة التموينية خلال موقع دعم مصر
هناك العديد من الخطوات التي يجب على المواطنين إتباعها عند تنشيط البطاقات التموينية على موقع مصر وهي كالتالي:

- على المستخدم أن يقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بدعم مصر.

- على المستخدم أن يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

- على المستخدم أن يقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية على أن تكون باللغة الإنجليزية وليست اللغة العربية، لكي يكون هناك سهولة عند تنشيط البطاقة.

رابط تنشيط بطاقة التموين
قامت وزارة التموين بالعمل على طرح موقع دعم مصر لخدمات بطاقات التموين، وهذا للعمل على تنشيط الاستراتيجية الخاصة بالخدمات الالكترونية التي تعمل على تقديم بعض التسهيلات للمواطنين للإنتهاء من جميع الخدمات المتعلقة بالتموين بدون جهد أو تعب، أو الحاجة إلى الأخذ من أوقاتهم أو جهدهم، ومن خلال الموقع يتم القيام بعدد من الخدمات التي تقوم الوزارة بإصدارها للمواطن على سبيل المثال العمل على تجديد رقم الهاتف أو البيانات عند تغيير محل الإقامة، أو مثلا يتوفى أحد الأفراد المستحقين على هذا الدعم، والعمل على تفعيل البطاقة عن طريق الموقع، ويجدر بنا أن نقول بأن البطاقة التموينية تضمن العديد من الشروط التي يستوجب توافقها مع المتقدمين، وإذا لم يتم تطابقها مع المتقدمين فسيتم حذفه مباشرة والعمل على وقف البطاقة.

موقع دعم مصر الالكتروني يوضح خطوات تنشيط البطاقة التموينية للمواطنين عبر رابط tamwin.com.eg

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