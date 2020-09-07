تسيجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:34 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت السلطات الصحية في البر الرئيسي الصيني، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع يوم السبت الذي سجلت فيه 10 إصابات.

 

وكشفت السلطات الصيحية الصينية، إن جميع الحالات المسجلة مستوردة، وتخص مسافرين قدموا من الخارج، مشيرة إلى تسجيل 17 حالة إصابة لم تظهر عليها الأعراض، وهي نفس الحصيلة المسجلة قبل 24 ساعة.

 

وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 85134، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 4634.

 

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