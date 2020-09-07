فايلر يوافق على التعاقد مع محمد إبراهيم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 08:22 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد جمال
Advertisements
يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع نجم مصر المقاصة محمد إبراهيم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وكشفت تقارير صحفية أن رينيه فايلر وافق على التعاقد مع محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية وأعطي الضوء الأخضر لإنهاء التعاقد مع اللاعب.

وأكد اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن فريقه لن يتفاوض على بيع لاعبي من الفريق طالما الدوري مستمر، مشددًا على بدأ النظر فى العروض بعد انتهاء الموسم.

وقال عبدالسلام فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بعد إنتهاء الدوري سيتم النظر فى العروض التى تلقاها محمد إبراهيم خلال الفترة الأخيرة، ولا أريد تشتيت ذهن اللاعب خلال الفترة الحالية، لاسيما وأننا نسعي لتحسين وضعنا فى جدول ترتيب الدوري".

وأضاف: "لن نسمع للعروض من جانب السماسرة وونتظر عرض رسمي من أى نادي يرغب فى الحصول على خدمات محمد إبراهيم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد ابراهيم فايلر رياضة المقاصة الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق: فضلت القلعة الحمراء على الزمالك لهذا السبب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك عن انتقال رمضان صبحي وإكرامي إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 22 ساعة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

05:06 ص

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

01:32 ص

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟