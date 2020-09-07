والدة عبد الوهاب: محمد حقق إنجازات مع الأهلي خلال عامين لم يحققها لاعبين أخرين









تحدثت والدة الراحل محمد عبدالوهاب، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن الإنجازات التي حققها نجلها مع القلعة الحمراء.





وأكدت والدة محمد عبدالوهاب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " محمد حقق إنجازات مع الأهلي خلال عامين لم يحققها لاعبين أمضوا في النادي سنوات طويلة".



