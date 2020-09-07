كريم عبد العزيز لـ"الفجر الفني": عينيا كانت بتدمع لما بشوف "الفيل الأزرق2".. وهذا أصعب مشهد في الفيلم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
Advertisements

كشف الفنان كريم عبد العزيز، النقاب عن كواليس تصوير فيلم "الفيل الأزرق٢" ، وعن أصعب المشاهد التي قام بتصويرها في الفيلم.

وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" : "شخصية (يحيى) صعبة ومعقدة وبعد التصوير قعدت في الشخصية دي كتير ومكنتش عارف أخرج منها، لدرجة ان بعد شهرين من التصوير كنت لما بشوف مشهد من الفيلم بتأثر بيه وكانت عيني بتدمع لوحدها".

وأضاف قائلًا:" الشغل كان مأثر عليا لأن الدور من الشخصيات المركبة اللي بنغوص فيها، لأن المؤلف بيخش في مناطق غامقة جدا".

وتابع: "من أصعب المشاهد مشهد الدبابير لما كسرت الشباك، التمثيل لوحدي شئ يجنن لأن كان كل المشهد ده مؤثرات فكان في ناس معانا من المانيا جرافيك" .

وفي نهاية حديثه قال: "قولت لفريق العمل هعمل ايه في المشهد ده قالولي اللي هتعمله هنركب عليه كل ده على حسب حركة جسمك، فكانت تجربة ممتعة؛ ولكن تنفيذها كان جديد عليا" .


أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن موقف معارين الأهلي من العودة بداية الموسم الجديد

منذ ساعة

جاريث بيل يطلب الرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك عن انتقال رمضان صبحي وإكرامي إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

منذ حوالي 4 ساعات

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يتمسك بجوهرة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة: الشتاء سيشهد خلطا بين كورونا والإنفلونزا الموسمية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

آخر تطورات صفقة ديباي إلى برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تحديد الموعد.. تفاصيل خطة انتقال موظفي الدولة للعاصمة الإدارية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يحيل "سيدة المحكمة" للمعاش

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 م

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

صفقة مدوية في الطريق إلى الأهلي

08:02 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة تدهور صحتها

01:32 ص

عاجل.. كهربا يخضع للتحقيق في الأهلي بعد واقعة الفيديو "المسرب"

11:00 ص

في جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة (صور)

09:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟