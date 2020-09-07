الحكم في استئناف سما المصري على حبسها اليوم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تصدر اليوم المحكمة الاقتصادية مستأنف الحكم في الاستئناف المقدم من المتهمة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري على الحكم الصادر عليها بقضيتها الثانية لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية. 

وتضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتى أبريل لعام ٢٠٢٠ نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام. 

وأكمل أمر الإحالة بأن المتهمة فعلت علانية فعل فاضح مخل بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية. 

وأكد أمر الإحالة أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها. 

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر.

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