اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين باختلاس أموال أحد المحاكم الابتدائية

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة متهمين باختلاس أموال من جهة عملهم.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل، والسيد حسن الشريف.



