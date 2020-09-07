تصريحات مفاجئة من نجم الزمالك عن انتقال رمضان صبحي وإكرامي إلى بيراميدز









علق واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين على انضمام رمضان صبحي وشريف إكرامي نجمي النادي الأهلي إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد حسين عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك السابق، أن رمضان صبحي فاز ماديا فقط من انضمامه لبيراميدز.





وقال حسين خلال حواره ببرنامج الماتش: "رمضان صبحي لا أحد يقدر في مصر أن يقلل من إمكانياته سواء كان في الأهلي أو بيراميدز فهو لاعب كبير ومستقبل الكرة المصرية".





وتابع: "رحيل رمضان خسارة للنادي الأهلي وجماهيره، وفاز ماديا فقط من انضمامه لبيراميدز".



