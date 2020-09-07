مجلس النواب الليبي يكشف تفاصيل اجتماعات المغرب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:23 ص
عبد الله بحليق
عبد الله بحليق
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قال عبدالله بحليق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن مهام لجنة مجلس النواب في اجتماعات المغرب تقتصر على الوصول لتفاهمات حول توزيع المناصب السيادية والتمهيد لإطلاق حوار سياسي، وذلك وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

وانطلق الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق يوم الأحد ببوزنيقة، ويهدف الحوار الذي ينعقد بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

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