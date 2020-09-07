الكشف عن تفاصيل مباراة إعتزال عماد متعب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث نادر شوقي، المدير التنفيذي للشركة المسئولة عن نادي الجونة، ومدير أعمال عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، عن مباراة إعتزال الأخير.

وأكد نادر شوقي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مباراة إعتزال عماد متعب لم يتم إلغائها حتى الوقت الجاري، وهناك مفاوضات مستمرة لإقامة المهرجان الذي سيليق بتاريخ اللاعب".

وتابع: "المفاوضات جارية حتى الآن ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا ولكن نحن نعمل على ذلك".

وأتم: "الفرق الأقرب لمواجهتها في لقاء الإعتزال من أندية في إسبانيا أو إيطاليا ولكن الدوري الإنجليزي مُستبعد ولكن كل شيء وارد".

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