أول تعليق من محامي سيدة المحكمة بعد إحالتها للمعاش (فيديو)

قال أحمد مهران، محامي المستشارة نهى الإمام صاحبة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بسيدة المحكمة، إن ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يظهر كل الحقيقة.





وأضاف مهران، في اتصال هاتفي على فضائية "الحدث اليوم": "المستشارة نهى الإمام كانت متواجدة في المحكمة لتقديم طلب للنيابة ولم تقم بالتصوير كما ادعى الضباط"، متسائلًا "هل قانون العقوبات بيجرم التصوير؟".





وتابع: "الضابط اتكلم معها بطريقة غير مقبولة وهددها بالحبس، ورديت عليه بأنه يحبسها ازاي وهي مستشارة في النيابة الإدارية وعضو هيئة أمم متحدة، فذهب وعاد لها وارتدى الكمامة وكان جايب معه واحد يصور".





واستطرد: "الفيديو المنشور ناقص، ولدينا ما يثبت تعدي الضابط على المستشارة وقيامه بتفتيشها على الرغم من أنه من المفترض أن تتولى تفتشيها أنثى مثلها، ولا أنكر أن المستشارة ربما خرجت عن شعورها وأخطأت".





وتابع المحامي: "لدينا ما يثبت قيام الضابط بالقبض عليها دون وجه حق، وكلبشتها وتقيد حريتها، وما ظهر في الفيديو كان رد فعل ولكن لم يبحث أحد عن الفعل، وبينا وبينهم القضاء".





وأعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة، أمس الأحد، عن إحالة نهى الإمام السيد الشيخ الوكيل العام بالنيابة الإدارية والمعروف إعلاميًا "سيدة المحكمة" للمعاش.





وجاء ذلك القرار إعمالا لأحكام القانون، وقد صرح بهذا القرار المستشار محمد سمير مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمى باسم النيابة.





وكشف المستشار النائب العام عن احالة نهى الإمام السيد الشيخ الوكيل العام بالنيابة الإدارية والمتهمة في قضية التعدي علي الظابط اثناء تادية عمله للمحاكمة الجنائية؛ وذلك بعد توجيه الاتهام لها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.





وأمرت النيابة العامة في وقت سابق باخلاء سبيل السيدة صاحبة واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة قدرها 2000 جنيه، حيث تبين أن المتهمة تعاني من اضطرابات نفسية.





وترجع الواقعة، بعد انتشار فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقد ظهرت فيه سيدة واعتدت بالضرب على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، حيث طالب الضابط السيدة بارتداء الكمامة وعدم تصوير المحكمة من الداخل فاعترضت، ووجهت له ألفاظًا خارجة وتمّ ضبطها بمعرفة حرس المحكمة وأُحيلت إلى نيابة النزهة للتحقيق.



