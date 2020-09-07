متحدث الري: إزالة تعديات نهر النيل لحماية المواطن في المقام الأول (فيديو)

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:03 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن وزارة الري على أهبة الاستعداد للتعامل مع الفيضانات والسيول، خاصة في بداية العام المائي الذي يبدأ في أغسطس.

وتابع "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مصر أمام فيضان فوق المتوسط هذا العام، مستكملًا: "الفيضان مبشر وفوق المعدل المتوسط، ولكن تتضح المعلومات عنه بشكل أكبر في شهر أكتوبر".

وتابع أن التعديات كانت تؤثر على صرح نهر النيل، والدولة كانت حريصة على إزالة التعديات على نهر النيل حتى لا يكون هناك خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدًا أنه يتم إزالة التعديات لحماية المواطن في المقام الأول.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن أسباب حدوث السيول الكبيرة في السودان، بأن العام المائي يشهد بدايته حاليا، وبالتالي تسقط الأمطار دول منابع النيل، لافتا إلى أن كل المؤشرات وأدوات الرصد توصلت إلى أن الفيضان مرتفع ومبشر بشكل كبير، وحجمه ونوعه يتبين في شهري سبتمبر وأكتوبر بشكل تفصيلي.

وأضاف، أن السودان تعتبر دولة مصب ومنبع، نظرا لأن بها بعض الأنهار الصغيرة التي تنبع وتصب في نهر النيل، لافتا إلى أن حجم الأمطار هذا العام ضخم ما أدى إلى وقوع بعض الآثار الجانبية.

وأوضح أنه يجب علينا الاستعداد بشكل جيد لحدوث أي أضرار كما حدث في مصر في 2016 برأس غارب أو 2015 في الإسكندرية، لافتا إلى أن الأمطار نستطيع الاستفادة منها، وحجم الفيضان سيكون مبشر وفوق المتوسط بشكل مبدئى. 

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